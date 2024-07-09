عصام عبد الفتاح: الأهلي محق في طلب حكام أجانب لهذا السبب

يرى عصام عبد الفتاح، الرئيس الأسبق للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الأندية محقة في الشكوى من أخطاء الحكام خلال الفترة الأخيرة، وأن من حق الأهلي المطالبة بحكام أجانب في ظل هذه الأخطاء.

الأهلي طالب بحكام أجانب لمواجهة الفريق أمام بيراميدز، والمقرر لها التاسعة من مساء الجمعة المقبلة، على ملعب ستاد القاهرة، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «لا يوجد تطوير للتحكيم في الوقت الحالي، والأهلي محق في طلب حكام أجانب في هذا الوضع وكل الأندية لها الحق في البحث عن الحكام الأجانب، لأن هناك أخطاء كثيرة في الوقت الحالي».

وأضاف: «لا ألوم كلاتنبرج ولا بيريرا على ما وصل إليه التحكيم ولكن ألوم من أسند لهم هذه المهمة دون أن يقرأ أو يعرف حجم إمكانياتهم والسيرة الذاتية لكل واحد منهم».

وشدد:«تصريحاتي عن كلاتنبرج لم أقصد بها أنه جامل الأهلي، ولكن عند شرح هدف مباراة فاركو حاول كلاتنبرج رسم الخطوط بشكل خاطئ، فهو لم يحصل على رخصة الفار وليس محاضرًا فنيًا وليس في مستوايّ التحكيمي».

وأوضح: «أعلنت عدم تعاوني مع كلاتنبرج ورحلت قبل حضوره بيوم، والاتحاد السعودي حذر اتحاد الكرة من خطورة التعامل مع كلاتنبرج».

وتابع: «محمود عاشور أفضل حكم تقنية فيديو في مصر وإفريقيا ومن أفضل حكام الفار في العالم تعرّض لإيقاف لـ8 أشهر وتعرّض لقهر كبير وتعنت بالإبعاد عن المباريات».

وواصل: «فترة إدارتى للتحكيم كانت الأصعب على الإطلاق في الدورتين، وهناك وجوه جديدة تستطيع قيادة إدارة التحكيم مثل سمير عثمان وياسر عبد الرؤوف وغيرهما، ولكن مع مساندة حقيقية من كبار التحكيم للعبور لبر الأمان».

وأتم: «التحكيم المصري كان الأكثر تطورًا، ولكن في مصر لا يريدون التطوير، ولا يوجد من يدافع عن منظومة التحكيم، ولكي يكون التحكيم مميزًا يجب أن يكون اتحاد الكرة أقوى من الأندية ويدافع عن الحكام ولا يسمح بأي هجوم عليهم»