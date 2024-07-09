القسام تعلن استهدف جنود الاحتلال في تل الهوى والشجاعية

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، قنص "جندي صهيوني وإصابته إصابة مباشرة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى غربي مدينة غزة".

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن الكتائب قولها: "تمكن مجاهدونا من استهداف قوة إسرائيلية متحصنة داخل أحد المنازل في حي الشجاعية بقذيفة "تي بي جي" والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة".

وأوضحت القسام أنه "خلال قيام عدد من أفراد القوة بالانسحاب وسحب الجنود بعد إيقاعهم بين قتيل وجريح تم استهدافهم مرة أخرى بتفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن 11 جنديا أصيبوا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 8 في معارك قطاع غزة.

كما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن وزارة الدفاع قولها إن قسم إعادة التأهيل استقبل 9250 مصابا منذ 7 أكتوبر، معظمهم جنود احتياط، مشيرة إلى أن %37 من الجنود المصابين يعانون اضطرابات نفسية.