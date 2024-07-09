خبراء أمميون يتهمون إسرائيل بشن حملة تجويع متعمدة في غزة

اتهم خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الثلاثاء، إسرائيل بتنفيذ «حملة تجويع مستهدفة» أسفرت عن مقتل أطفال في غزة.

وقال 10 خبراء مستقلين من الأمم المتحدة، في بيان: «نعلن أن حملة التجويع المتعمدة والمستهدفة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني هي شكل من أشكال الإبادة الجماعية، وأدت لانتشار المجاعة بجميع أنحاء القطاع».

واستشهد الخبراء بحالة 3 أطفال فلسطينيين لقوا حتفهم مؤخرا؛ بسبب سوء التغذية وعدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الكافية.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ277 على القطاع.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموضع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 50 شهيدًا و130 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 38 ألفا و243 شهيدًا، و88 ألفًا و33 إصابة.

وأكدت أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.