إدارة الرقابة على السجون البريطانية تنتقد الوضع في مركز احتجاز المهاجرين

وصفت إدارة الرقابة على السجون في بريطانيا، الأوضاع في مركز لاحتجاز المهاجرين بأنها الأسوأ في البلاد، مشيرة إلى أن حالة "الفوضى" التي اكتشفتها هناك "صادمة للغاية".

وأعرب كبير مفتشي السجون البريطانية تشارلي تايلور عن قلقه البالغ مما وجده في مركز هارموندسورث لترحيل المهاجرين الذي يقع قرب مطار هيثرو في لندن، مشيرا إلى أنه تباحث بهذا الشأن مع وزير الداخلية آنذاك ، بيد أنه لم يرد عليه مطلقا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه.ميديا) اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن المسئول قوله إن العنف وتعاطي المخدرات انتشر بشكل كبير في المكان الواقع غربي العاصمة البريطانية لندن، منذ آخر زيارة لمفتشي الإدارة.

وبحسب النتائج التي نشرت اليوم الثلاثاء، تبين أن المبنى "المتداعي" الذي يتسع لنحو 700 رجل شهد عدة محاولات خطيرة للانتحار .

كما أوضح التقرير أن حالات الاعتداء تضاعف عددها منذ التفتيش الأخير، وأن تعاطي المخدرات، وعادة ما يكون من الأمور نادرة الحدوث في مراكز ترحيل المهاجرين، كان "واسع الانتشار".

وقال تايلور: "إن مستوى الفوضى، الذي وجدناه في هارموندسورث كان صادما حقا وأثار قلقنا البالغ من تعرض بعض المحتجزين بداخله لخطر وشيك على حياتهم".