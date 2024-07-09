لجنة الحكام تخاطب 5 دول لاستقدام حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

أكد محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، التواصل مع 5 اتحادات أوروبية لاستقدام طاقم تحكيم لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يواجه بيراميدز في التاسعة من مساء الجمعة المقبلة، على ملعب ستاد القاهرة، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد فاروق في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «إم بي سي مصر 2»: «خاطبنا 5 دول وهي فرنسا والبرتغال وإسبانيا إنجلترا وإيطاليا لاستقدام طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز».

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن بيراميدز المتصدر، علمًا بأن الأهلي لعب عدد مباريات أقل من بيراميدز بـ4 مواجهات.

وشهدت الفترة الماضية الكثير من القرارات والحالات الجدلية من حكام الدوري المصري الممتاز، مما دفع عدد من الأندية للخروج ببيانات رسمية للاعتراض على التحكيم، كما انسحب الزمالك من مواجهة الأهلي بسبب اعتراضه على التحكيم وجدول المباريات.