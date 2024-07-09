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استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المحلية، فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد التراجع الطفيف بنحو 3 قروش بنهاية تعاملات أمس الاثنين.

وثبت سعر العملة فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر بنحو مسجلًا 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع.

كما سجل سعر العملة الأمريكية فى البنك التجارى الدولى، والمصرف المتحد، وبنك الإسكندرية، وبنك قناة السويس نحو 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الاستثمار العربى، مسجلًا نحو 47.88 جنيه للشراء و47.98 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر العملة الخضراء فى مصرف أبوظبى الإسلامى مسجلا 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

وفى 6 مارس الماضى قرر البنك المركزى توحيد سعر صرف الدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وأكد البنك المركزى التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزى بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.