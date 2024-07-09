 جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أُطلق من مدينة رفح الفلسطينية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أُطلق من مدينة رفح الفلسطينية

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 1:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 1:34 م

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اعترض صاروخا واحدا عبر من منطقة رفح الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا عدم وقوع إصابات.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء: «بعد الإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل في غلاف غزة، نجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض صاروخ واحد عبر من منطقة رفح، دون وقوع إصابات».

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراضه «هدفا جويا مشبوها اقترب من جنوب إسرائيل قادما من الشرق».

وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء: «منذ فترة قصيرة، نجحت طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي في اعتراض هدف جوي مشبوه اقترب من جنوب إسرائيل قادما من الشرق».

وأشار إلى أن «الهدف لم يعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، ولم يتم إطلاق صفارات الإنذار وفقا للبروتوكول»، وفقًا للبيان.


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