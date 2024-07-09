أول تعليق من نادر شوقي بعد استقالة وليد دعبس

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خرج نادر شوقي، وكيل أعمال الراحل أحمد رفعت، برسالة ضمنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيلا أعقاب تقدم وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، باستقالته.

شارك نادر شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» صورة لـ أحمد رفعت وهو يرتدي قميص منتخب مصر ويشير بإصبعة بإشارة الصمت، في رسالة ضمنية من شوقي لكل من يتحدث عن رفعت بالسوء الفترة الماضية.

وتأتي تغريدة نادر شوقي بعد تقدم وليد دعبس باستقالته من رئاسة نادي مودرن سبورت نظراً لما تعرض له من تشويه لشخصه ولكيان النادي وتحريف لتصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل.