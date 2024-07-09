ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة بيريل بولاية تكساس الأمريكية إلى 7 أشخاص على الأقل

لقي 7 أشخاص على الأقل حتفهم في ولاية تكساس الأمريكية، وسط استمرار العاصفة الاستوائية بيريل في التحرك عبر الولاية، حسبما أفادت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، بينما لا يزال الملايين بدون كهرباء.

وقد يستغرق الأمر عدة أيام لاستعادة مصدر الطاقة، وفقا للشركة المشغلة. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة إن حوالي 2 إلى 3 ملايين أسرة تأثرت.

وقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن تعازيه للمتضررين ووعد بتقديم الدعم لولاية تكساس.

وقال بايدن في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "نتوجه بالشكر لجميع الذين استجابوا في بداية الأمر وسنظل مع أبناء تكساس في كل خطواتهم على الطريق".

وفي الوقت نفسه، تعرض نحو 30 منزلا للدمار بعد أن ضرب إعصار في مقاطعة جاسبر، المنطقة الحدودية مع ولاية لويزيانا.

ووصل بيريل إلى اليابسة كإعصار بالقرب من بلدة ماتاجوردا في تكساس على بعد حوالي 130 كيلومترا جنوب غرب هيوستن في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين لكنه فقد قوته منذ ذلك الحين.

وأصدر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير تحذيرات لأجزاء من تكساس ولويزيانا من مزيد من الأعاصير والفيضانات المفاجئة والرياح القوية. ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن هناك خطرا مستمرا من هبوب عواصف تهدد الحياة على طول ساحل الخليج.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يستمر بيريل في التحرك باتجاه الشمال الشرقي في الأيام المقبلة بينما يضعف أكثر.

تشكلت بيريل في المحيط الأطلسي في نهاية يونيو وسرعان ما اشتدت إلى إعصار كبير قبل أن تصل إلى اليابسة في جنوب شرق البحر الكاريبي في مطلع يوليو.

وأحدثت العاصفة دمارا في العديد من الجزر، ودمرت منازل وأطاحت بخطوط كهرباء، حيث تم رفع مستواها مؤقتا إلى إعصار من الفئة 5، وهو أعلى مستوى، ووصلت سرعة الرياح إلى أكثر من 251 كيلومترا في الساعة.

وبعد أن ضربت جامايكا وجزر كايمان ، وصلت بيريل إلى اليابسة في شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية كإعصار من الفئة 2 ، قبل أن تنتقل عبر خليج المكسيك باتجاه البر الرئيسي للولايات المتحدة.

يشار إلى أن موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي يبدأ مطلع يونيو وينتهي في 30 نوفمبر.

ويعد بيريل أول إعصار هذا الموسم ، وأقوى عاصفة تم تسجيلها على الإطلاق في خلال شهر يوليو.

ويقول الخبراء إن تغيير المناخ سيزيد من احتمال حدوث عواصف أشد في المستقبل.