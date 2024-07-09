قناة عبرية: أنفاق حماس تحافظ على كفاءة عالية في غزة

أفادت "القناة" 12" العبرية بأن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن أنفاق حركة "حماس" في قطاع غزة تحافظ على كفاءة عملياتية عالية.





وحسب "القناة 12"، تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن "أنفاق "حماس" لا تزال ذات كفاءة عملياتية عالية في مخيمات وسط قطاع غزة (النصيرات والبريج والمغازي ومخيم دير البلح) وفي معظم مدينة رفح والشجاعية".

و"في خان يونس، تم ترميم العديد من الأنفاق المتضررة، هذا بالإضافة إلى ترميم مصانع الخرسانة بما في ذلك المكونات اللازمة لبناء الأنفاق، وفي رفح، الأنفاق ذات كفاءة عملياتية عالية وتتيح الاقتراب من المنطقة الحدودية"، وفق القناة الإسرائيلية.

وعلى حد زعم "القناة 12"، فإن هذا يعني أنه "إذا توقفت الحرب الآن، فإن "حماس" لا تزال لديها القدرة على تنظيم هجوم بالقرب من الحدود وربما أبعد منها، وإن لم يكن بالأبعاد التي كانت في 7 أكتوبر".

وفي إطار الحديث عن آخر تطوارت المفاوضات بين "حماس" وتل أبيب، عبر الوسطاء، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، نذكر الآتي:

- القناة السابعة الإسرائيلية: رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار توجه إلى مصر لمواصلة مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة .





- مكتب بنيامين نتنياهو قال يوم الجمعة: إن رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع "عاد من الدوحة بعد اجتماع مبدئي مع وسطاء يحاولون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، وإن المفاوضات ستستأنف الأسبوع المقبل".

- موقع "واينت": رئيس الموساد قال للوسطاء إنه من أجل المضي قدما في الصفقة، يجب على "حماس" الموافقة على الخطوط العريضة التي أحيلت إليهم - واعتمدها مجلس الأمن والرئيس الأمريكي جو بايدن - وعدم إجراء أي تغييرات عليها.

وتستضيف القاهرة مشاورات هذا الأسبوع بشأن النقاط العالقة بشأن وقف إطلاق النار في القطاع.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول في "حماس" يوم السبت، أن الحركة لا تزال تريد "ضمانات مكتوبة" من الوسطاء بأن إسرائيل سوف تواصل التفاوض على اتفاق وقف إطلاق نار دائم بمجرد دخول المرحلة الأولى حيز التنفيذ، في حين يصر نتنياهو، على عدم إنهاء الحرب حتى تحقق إسرائيل أهدافها المتمثلة في تدمير قدرات "حماس" العسكرية وقدرتها على الحكم، وإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.