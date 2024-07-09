أعرب النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عن تفاؤله بشأن الحكومة الجديدة، مؤكدا أنه «لابد من التفاؤل ومنح الفرصة للحكومة الجديدة.. الأسماء لا تهم بقدر ما يهم تغيير السياسات».

ووصف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، بيان الحكومة، قائلا: «البيان إنشائي تمنيات خالي من الإجراءات العملية، وإن كان عوضها بأنه سيودع لدى المجلس وثيقة من 300 صفحة تتضمن التفاصيل».

واعتبر أن بيان رئيس الوزراء مشابه لبيانه أمام البرلمان في عام 2021، قائلا: «بشكل عام وأنا استمع إلى البيان رجعت بالزمن إلى الوراء، لقيت البيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على مجلسنا في دور الانعقاد الأول عام 2021؛ تقريبا هو البيان واحد في التشابه في الصياغات والتمنيات؛ ولكننا سننتظر».

وشدد أن الحكومة الجديدة يجب أن تعمل في إطار الموازنة التي أقرتها الحكومة السابقة، متابعا:« الحكومة الجديدة تأتي على خطة اجتماعية اقتصادية بموازنة العام المالي التي وضعتها الحكومة المستقيلة وارتباطات مالية وأقرها مجلس النواب في يونيو الماضي».

وتابع: «رئيس الوزراء وعد بإنشاء مدارس وصحة وغيره ما علاقة ذلك بالخطة الاجتماعية الاقتصادية ووجها المالي في موازنة 2024-2025، المهم أن يكون هناك ترابط وليس جذر منعزلة ونبدأ في كل مرحلة من الصفر، من المفترض أن يكون العمل تراكميا فالموارد المالية لم تضعها الحكومة الجديدة وفقا لطموحاتها وتطلعاتها».