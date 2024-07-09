ماونتن فيو X الشروق

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"التكامل بين الوزارات، تكاتف جهود القطاع العام مع الخاص، والعمل كفريق واحد جميعها عوامل أساسية لتسريع عملية التنمية والارتقاء بالاقتصاد المصري"، تعليق المهندس عمرو سليمان، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن فيو عن دمج الوزارات".