سرايا القدس: الاحتلال لجأ لتخريب الممتلكات بعد عجزه عن مواجهة مقاتلينا

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، قولها إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد عجزه "عن مواجهة مقاتلينا الأبطال لجأ إلى تخريب الطرقات والممتلكات العامة".

وأضافت سرايا القدس أن "العدو يهدف إلى جعل الأهالي يدفعون ثمن احتضان المقاومة، لكن هذا العمل سيجعلنا موحدين في إعادة إصلاح ما أفسده هذا العدو الغاشم".

وأوضحت سرايا القدس أنهم يطلقون على المعركة التي تخوضها كتيبة طولكرم في مخيم نور شمس اسم "السراب القاتل"، مؤكدة أن "العدو حشد قواته بحثا عن العبوات الناسفة التي زرعها مقاتلونا، لكنه لن ينجو فيها من القتل".

وأشارت إلى أن "المستوى البطولي الذي يقدمه أبطال الضفة الغربية والقدرات المتنامية هي ثمار زرعها مقاتلو وقادة هذه التشكيلات من الشهداء وممن لا يزالون على العهد".

ووجهت سرايا القدس حديثها لقوات الاحتلال بالقول: "نقول لهذا العدو: كلما صعّدت في إفسادك وتخريبك لن تزيدنا إلا إصرارا وثباتا على إكمال المسيرة حتى النصر"