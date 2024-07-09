مدرب الأرجنتين يقدم مقترحا لحسم الجدال بين ميسي ومبابي

كشف ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن فكرة غير تقليدية لحسم الجدال الذي صدر مؤخرًا بين ليونيل ميسي وكيليان مبابي حول البطولة الأقوى بين اليورو وكوبا أمريكا.

الأرجنتين تستعد لمواجهة كندا فجر غدًا الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا.

وقال ليونيل سكالوني في مؤتمر صحفي: «أريد أن توجه الدعوة لمنتخب أوروبي ليشارك في بطولة كوبا أمريكا، والعكس، لنرى الفارق بين أجواء اللعب هنا وفي اليورو»

وأضاف: «ميسي بحالة جيدة، لقد أنهى المباراة الماضية أمام إكوادور دون شكواه من آلام مزعجة، وسيشارك أساسيًا أمام كندا، ومن الوارد أن يلعب بجوار أنخيل دي ماريا منذ البداية».

ويجمع نصف النهائي الآخر بين منتخبي أوروجواي وكولومبيا فجر الخميس، بينما تقام المباراة النهائية لكوبا أمريكا فجر الاثنين المقبل.

وقال مبابي في المؤتمر الصحفي لمنتخب فرنسا قبل بطولة اليورو، إ ن بطولة أمم أوروبا أكثر قوة وصعوبة من بطولة كأس العالم، ليرد ميسي بقوله في تصريحات لشبكة «ESPN»: «مبابي يقول إن بطولة أوروبا أصعب من كأس العالم، وقال أيضًا إن منتخبات أمريكا الجنوبية لا تتمتع بالمنافسة مع الأوروبيين».