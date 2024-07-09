استشهاد 7 أطفال فلسطينيين في قصف مسيرة إسرائيلية لمخيم البريج

استشهد 7 أطفال فلسطينيين وأصيب عدد من المواطنين بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء قصف مسيرة إسرائيلية مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أوضحت مصادر محلية، أن الاحتلال استهدف تجمعا للمواطنين بالمخيم وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 7 أطفال وإصابة آخرين بجروح.

وفي وقت سابق، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

وأشارت المصادر، إلى أن الطيران المروحي الإسرائيلي «الأباتشي» أطلق الأعيرة النارية على المناطق الغربية من رفح.

كما استشهد 16 مواطنا وأصيب العشرات بجروح منذ صباح اليوم، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,193 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87,903 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.