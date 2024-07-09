 ضبط قضايا اتجار بالعملات بقيمة مالية قرابة 11 مليون جنيه - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 يوليه 2024 12:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

ضبط قضايا اتجار بالعملات بقيمة مالية قرابة 11 مليون جنيه

مصطفى عطية:
نشر في: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 12:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 12:20 م

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة من ضبط قضايا اتجار بالعملات بقيمة مالية قرابة 11 مليون جنيه.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 11 مليون جنيه.

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك