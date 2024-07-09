تايوان تعلن قواعد الاشتباك الجديدة التي سيتم اختبارها في تدريبات هان كوانج

أعلن الجيش التايواني اليوم الثلاثاء، قواعده للاشتباك التي تم تعديلها العام الماضي بعدعمليات اختراق نفذتها الصين، وقال إنه سيتم اختبار هذه القواعد للمرة الأولى في تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في وقت لاحق الشهر الجاري.

ونقلت صحيفة "فوكس تايوان" التايوانية عن الميجور جنرال تونج تشي هسينج قوله في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، إن هذه القواعد تم تلخيصها في بطاقة سيتم تسليمها للقوات المشاركة في تدريبات هان كوانج العسكرية السنوية في الفترة من 22 إلى 26 يوليو الجاري واختبارها خلال أيام التدريبات الخمسة.

يشار إلى أن قواعد الاشتباك التايوانية وضعت رسميا في عام 2017 ، وتم مراجعتها مجددا في عام 2023 وتوزيعها داخليا بعد توغلات المقاتلات والمسيرات والبالونات الصينية المتكررة في منطقة مجال الدفاع الجوي التايواني.

وتمنح هذه القواعد إرشادات للقوات حول السيناريوهات المسموح خلالها باستخدام أسلحتها مع الحفاظ على الشكل القانوني والأخلاقي لما يصدر عنها من تصرفات في أوقات النزاع.

ويحق للجندي التايواني بموجب هذه القواعد التي أعلن عنها للمرة الأولى في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، الاشتباك للدفاع عن نفسه والقيام بشكل مشروع بمهاجمة المقاتلين الذين أعلن الجيش أنهم أعداء أو أنهم قوة معادية أو يظهرون نوايا عدوانية.