المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية: صعوبة في التكهن بنتائج زيارة نتنياهو للكونجرس

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل وربيرج، إن حلف شمال الأطلسي «الناتو» لديه قلق شديد من استمرار حرب غزة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر شاشة «ten»، مساء الثلاثاء، في تغطية خاصة من واشنطن لقمة حلف الناتو، أن هناك صعوبة في تكهن نتائج زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الكونجرس.

وأوضح أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وطيدة وممتدة منذ أكثر من 70 عامًا، مشيرا إلى قوة العلاقات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو. وتحدث عن الناتو، قائلا إن الإنفاق العسكري للدولة المنضمة للحلف لا يجب أن يقل عن 2% من حجم الناتج القومي للدول، لكن بعض الدول لم تلتزم بهذا الأمر بشكل كامل. وأشار إلى أن الولايات المتحدة عضو من 32 دولة في الناتو، ولديها نفس المسئولية تجاه الحلف.