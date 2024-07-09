محافظ شمال سيناء يوجه بضرورة الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة بالمنطقة الحرفية بالعريش

تفقد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، المنطقة الحرفية في حي المساعيد بالعريش، وذلك بحضور المهندس أحمد فايق، مدير المناطق الصناعية.

وقال محمد سليم سلام، المتحدث الرسمي باسم المحافظة، إن المحافظ أشار خلال جولته التفقدية، إلى العمل على محورين أحدهما التمكين الاقتصادي باعتباره جزء من التنمية المستدامة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد "مجاور"، الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة على مستوى المحافظة لما توفره من فرص عمل حقيقية للشباب وتنمية الموارد وزيادة الدخل القومي، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تسبب قفزات كبيرة في الاقتصاد القومي.

وأعلن المحافظ، عن تذليل كل العقبات من أجل البدء في تشغيل المجمع الصناعي الحرفي بالمنطقة الحرفية بالمساعيد، مؤكدًا أهمية تدريب المستفيدين على المعدات والآلات بالورش الحرفية مع أهمية صيانتها دوريا.

من جانبه شدد اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، على أن المجمع الصناعي، تم إنشاءه مؤخرا بقيمة 50 مليون جنيه من وزارة التخطيط، ويضم 48 ورشة مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات، وذلك للعمل في مختلف الأنشطة الحرفية المتنوعة والتي من بينها "النجارة والألوميتال والكريتال، وتعبئة المواد الغذائية والصناعات البلاستيكية وكبس الخراطيم، وغير ذلك من الصناعات الحرفية".

وأشار إلى أنه تم إنشاء المجمع وتجهيزه بمعرفة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، بهدف الارتقاء بالصناعات الحرفية بالمحافظة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

بدوره قال المهندس أحمد فايق، مدير المناطق الصناعية، إن المنطقة الحرفية تقع في حي المساعيد جنوب غرب مدينة العريش، وأنشأت بقرار من محافظ شمال سيناء عام 1986، على مساحة كيلو متر مربع، بهدف تفريغ وسط مدينة العريش من الورش الصناعية والحرفية، لافتًا إلى أنها تحتوي حاليًا على 1275 ورشة حرفية متنوعة، بخلاف المجمع الصناعي الحرفي.