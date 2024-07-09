رئيس الوزراء السلوفاكي يعود للعمل بعد محاولة اغتياله

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عاد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو لمزاولة مهام عمله بعد حوالي شهرين من محاولة فاشلة لاغتياله.

وشارك فيكو اليساري الشعبوي في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في براتيسلافا.

وبحسب بيان، قال السياسي - 59 عاما، إنه يعود لوتيرة عمله ببطء ويأمل في يكون قادرا على أداء دوره بشكل كامل مجددا قريبا.

وزار فيكو مزرعة بالفعل أمس الاثنين ليتفقد المحصول. واتكأ على عصا خلال الزيارة.

وخاطب فيكو "وسائل الإعلام التقدمية والليبرالية" والمعارضة عبر حسابه على موقع فيسبوك في منشور جاء فيه: "أعتذر عن نجاتي، لكنني قد عدت."

وأفادت وكالة الأنباء السلوفاكية "تاسر" بأن فيكو أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني دنيس شميهال.

وذكرت تقارير أنه عرض استضافه الأطفال الأوكرانيين من مرضى السرطان وتوفير العلاج لهم في سلوفاكيا، بعد الهجوم الروسي الذي طال مستشفى أطفال أمس في كييف.

كما تم التطرق إلى عقد اجتماع حكومي مشترك للدولتين الجارتين، ومن المقرر أن ينعقد في مطلع الخريف.

وأصيب رئيس الوزراء السلوفاكي بجروح بالغة إثر إطلاق شخص يدعى جورج سي / 71 عاما/ عدة أعيرة نارية عليه قبل شهرين.