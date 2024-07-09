الونش يعلق على قرار الزمالك بعدم مواجهة الأهلي

علق محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك، على قرار النادي بالانسحاب من مواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك انسحب من مواجهة الأهلي بعد اعتراضه على جدول مباريات الدوري، والتحكيم في أعقاب الهزيمة من المصري البورسعيدي 2-1، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.

وقال محمود حمدي الونش في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «إم بي سي مصر 2»: «قرار الزمالك بعدم لعب قمة الدوري كان قرارًا صحيحًا بسبب الأزمات التحكيمية وكان يجب أن تكون هناك وقفة، حين تتوافر تقنية الفيديو وتستمر أخطاء الحكام فما الحل؟».

وأضاف: «أخطاء الحكام متكررة في مباريات الزمالك، ولكن لا يمكنني القول بإنها متعمدة».

وتطرق الونش للحديث عن أزمة المنتخب الأولمبي بقوله: «هناك أندية نظرت لمصالحها الشخصية ورفضت انضمام لاعبيها للمنتخب الأولمبي».

وأتم: «وائل جمعة حاول ضمي أكثر من مرة للأهلي حين كان مدير الكرة وكنت أنا في طلائع الجيش».