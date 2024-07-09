جوتيريش يدعو إلى تعزيز الدعم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يوم الاثنين، إلى تعزيز الدعم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للمساعدة في توفير فرص العمل والقضاء على الفقر.

وأكد جوتيريش في رسالته في يوم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أن هذه المؤسسات تعتبر حجر الزاوية في اقتصادات العالم، مشددا على إسهاماتها الحيوية في توفير فرص عمل ودفع النمو الاقتصادي وتمكين النساء والشباب والمجتمعات المهمشة.

وأضاف أن موضوع هذا العام يركز على دور هذه المؤسسات في القضاء على الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أظهرت مرونة ملحوظة في أوقات الأزمات.

وأشار جوتيريش إلى أن هذه المؤسسات بحاجة إلى سياسات وهياكل دعم واستثمارات تعزز نموها وتشكيلها وتساهم في ازدهار المجتمعات، وتعزز مناهضة الفقر وتمهد الطريق لسبل عيش أكثر استدامة وعدالة.

وتابع: "في حين نحتفل بيوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دعونا نؤكد التزامنا بتعزيز دعمنا لهذه الكيانات، والتسريع في التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب."

وبحسب الأمم المتحدة، تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 90% من الشركات، و60-70% من فرص العمل، و50% من الناتج المحلي الإجمالي عالميا.