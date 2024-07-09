حكم بإعدام داعشي متورط في قتل وخطف عسكريين في العراق

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الثلاثاء، حكما بالإعدام بحق مدان بتنظيم داعش متورط بقتل وخطف مدنيين وعسكريين في محافظة صلاح الدين (180كم شمالي بغداد).

وذكر مجلس القضاء الأعلى بالعراق، في بيان اليوم، أن "محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالإعدام بحق مجرم إرهابي عن جريمة الإنتماء إلى عصابات داعش الإرهابية واشترك مع متهمين آخرين بعمليات خطف وقتل مواطنين إثنين وتزويد العناصر الإرهابية بالمواد الغذائية والهجوم على الجيش العراقي في قرية عوينات".

وأوضح البيان أن المدان تم "الحكم عليه وفقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب."





