نائب محافظ الغربية يشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات الجارية في المحلة الكبرى

أجرى الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، جولة ميدانية بمركز ومدينة المحلة الكبرى؛ لمتابعة موقف المشروعات الجارية وأعمال النظافة، بحضور رئيس المدينة وأحياء أول وثاني المحلة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بالمتابعة المستمرة.

وتفقد نائب محافظ الغربية، أعمال إنشاء كورنيش المحلة الكبري الجديد، والوقوف على معدلات التنفيذ، وكذا أعمال إنشاء مبنى مجلس مدينة المحلة الجديد، وأعمال الرصف والتطوير الجارية، وأعمال النظافة ورفع المخلفات بشوارع المدينة، وقرى مركز المحلة.

وشدد "عيسى"، على ضرورة تكثيف الأعمال بالمشروعات الجارية للانتهاء منها ودخولها الخدمة في مواعيدها المقررة في إطار تعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المفتوحة لدخولها الخدمة للتخفيف على المواطنين ومعاناتهم مع الخدمات والمرافق، ورفع مستوى الخدمات.

ووجه نائب المحافظ، بضرورة تكثيف أعمال النظافة وزرع الأشجار المثمرة؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات ومحافظ الغربية في شأن هذا الصدد بالتزامن مع التغيرات المناخية.