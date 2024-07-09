نادي القصة يعلن عن جائزة جديدة للمبدعين الصغار

أعلن نادي القصة عن جائزة جديدة للمبدعين الصغار الذين لا تتعدى أعمارهم الثامنة عشر، وذلك في إطار رؤية نادي القصة للإبداع القصصي في مصر، والمسابقة تنطلق يوم 10 يوليو الجاري، وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

وأكد نادي القصة في بيان له، أن هدف الجائزة تشجيع المواهب الصغيرة وتنميتها وسيقوم النادي برعاية الموهوبين وعمل ورش للفائزين والمتميزين من المشاركين في الجائزة.

وحدد نادي القصة عددا من الشروط للتقدم لجائزته وهي، الا يزيد سن المشارك لا يتجاوز 18 عاما حتى نهاية أغسطس، وألا تزيد القصة القصيرة المقدمة للجائزة عن ألف كلمة، وأن موضوع القصة مفتوح لاختيار المتسابق.

ونوه نادي القصة أنه لن يقبل القصص المكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وأكد انه لا يشترط إرفاق رسوم للقصة.

أما عن المشاركات فترسل عبر إيميل الجائزة Ahmedkateb11@yahoo.com. وكشف البيان، عن جوائز المسابقة وتشمل درع نادي القصة إضافة إلى الجوائز المادية، الجائزة الاولى 3000 جنيه، والجائزة الثانية 2000 جنيه، والثالثة 1000 جنيه، إضافة إلى 3 جوائز أخرى تشجيعية، مع نشر القصص الفائزة بمجلة القصة التي تصدر عن النادي.

وأخيرا ترسل القصة في ملف وورد أو بي دى اف برفقة صورة البطاقة للمشارك أو صورة شهادة الميلاد.