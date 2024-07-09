البنتاجون يعتزم مواصلة تطوير صاروخ سنتنيل العابر للقارات

أكد البنتاغون أن الولايات المتحدة ستواصل تطوير صاروخ "سنتنيل sentinel" (الخفير) الباليستي العابر للقارات، رغم ارتفاع تكلفة البرنامج الخاص به بنسبة أكثر من 80%.



وأشار البنتاغون في بيان له، يوم الاثنين، إلى أنه استنتج بأن "مواصلة العمل على برنامج "سنتنيل" يتسم بأهمية حيوية بالنسبة للأمن القومي".

وأكد البيان "عدم وجود بديل لهذا البرنامج، من شأنه أن يضمن امتلاك القدرات الكافية لتلبية المتطلبات العامة بتكلفة أقل".



وحسب معطيات البنتاغون، فإن تكلفة البرنامج ستبلغ نحو 140.9 مليار دولار، وهذا يزيد عن التقديرات الصادرة في عام 2020 بنسبة 81%.

وكان البنتاغون قد أعلن في وقت سابق أنه يدرس موضوع التخلي عن تطوير برنامج "سنتنيل" أو إدخال تعديات عليه.

وتخطط الولايات المتحدة لاستبدال صواريخ "مينيتمين 3" بصواريخ "سنتنيل" الجديدة في إطار تحديث القوات النووية الأمريكية. وحسب تقدير البنتاغون لن يتم نشر الصواريخ الجديدة قبل عام 2031.