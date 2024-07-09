الشرطة النمساوية: سائق شاحنة يصطدم بسيارته في كنيسة قرب فيينا عدة مرات

قالت الشرطة النمساوية مساء الاثنين، إن سائق شاحنة اصطدم بسيارة "فان" في كنيسة تقع بالقرب من فيينا، عدة مرات.

وأفادت الشرطة بأن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات، لكن الكنيسة الواقعة في بلدة برون أم جيبيرجه، تعرضت لأضرار بالغة.

وأوضحت الشرطة أنه قد تم إلقاء القبض على السائق (32 عاما).

وعندما سئل السائق عن دوافعه، قال إن الكنيسة دمرت حياته، بحسب ما ذكرته متحدثة باسم الشرطة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويتردد أن الرجل، الذي يقيم في النمسا منذ عام 2020، أثار شكوكا حوله قبل بضعة أسابيع عندما قام بتمزيق الكتاب المقدس.

وبدأت وحدة إقليمية لمكافحة الإرهاب تابعة لجهاز الاستخبارات، تحقيقا بشأن الحادث.