باكستان : إجلاء الآلاف بسبب الفيضانات الناجمة عن ذوبان الأنهار الجليدية

قال مسئولون في باكستان، اليوم الثلاثاء، إن السلطات أجلت آلاف السكان من القرى والنجوع الجبلية بعد أن تسبب ذوبان مفاجئ لبحيرة جليدية في فيضانات مفاجئة عقب أسابيع من الموجات الحارة.

وقال مسئول الإنقاذ المحلي هارون جول، إن السلطات قامت بنقل سكان عدة قرى من جبال سكاردو بمنطقة جيلجيت-بالتستان، في أقصى شمال باكستان، إلى أماكن أكثر أمنا بعد أن تسببت الفيضانات في تدمير منازلهم ومحاصيلهم.

وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقع المنطقة بين سلاسل جبال الهيمالايا وكاراكوروم حيث توجد أكثر من ثلاثة آلاف بحيرة جليدية ، وهو عدد أكثر من أي جزء آخر في العالم.

وأضاف جول أن فرق الإنقاذ بدأت عملية الإجلاء مطلع الأسبوع الجاري، حتى أمس الاثنين.

وقال شهزاد شيجري، المسئول بوزارة حماية البيئة الإقليمية، إن ارتفاع درجات الحرارة بسبب ظاهرة الاحترار العالمي، عرض البحيرة الجليدية للانفجارات المفاجئة والتي غالبا ما تتسبب في حدوث فيضانات مفاجئة.

وشهدت معظم أنحاء باكستان، التي تعد واحدة من أكثر الدول عرضة لآثار تغيير المناخ، موجة شديدة الحرارة بلغت خلالها درجات الحرارة في بعض المناطق 50 درجة مئوية.