 الكهرباء: تحريك مرتقب في الأسعار.. ولا قرار مفصل بالزيادات حتى الآن - بوابة الشروق
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الكهرباء: تحريك مرتقب في الأسعار.. ولا قرار مفصل بالزيادات حتى الآن

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 8:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 8:08 م

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن التجارب التي أجريت لوقف تخفيف الأحمال بشكل مؤقت اليوم استهدفت تحديد الكمية المطلوبة من الوقود.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه مع الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري سيتم التوقف عن تخفيف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف.

وأشار إلى أنه سيتم تحريك الأسعار في الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان في حينه مع اتخاذ هذا القرار بشكل مفصل.

ونفى ما أثير عن تحديد موعد بعينه لتحريك أسعار الكهرباء ونسب الزيادة، كما تردد في الآونة الأخيرة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد صرح بأنه كلف المحافظين بإجراء تجارب على الأرض بوقف تخفيف الأحمال لقياس الاحتياجات الحقيقية والضرورية من الوقود.

وقال مدبولي إن هذا لا يعنى وقف تخفيف الأحمال من اليوم لكن الهدف هو تجربة لمعرفة القياس الفعلى لحجم الاستهلاك من الوقود.

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