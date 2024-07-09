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الخارجية الإيرانية: إعادة فتح سفارة جمهورية أذربيجان في طهران قريبا

طهران (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 11:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 11:45 ص

قال مدير عام أوراسيا في وزارة الخارجية الايرانية، إنه لم يتم حتى الان تعيين سفير إيران الجديد في باكو، وذلك في إشارة إلى إعادة فتح سفارة جمهورية أذربيجان بطهران.

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن مدير عام أوراسيا بوزارة الخارجية القول إن "سفير إيران لدى جمهورية أذربيجان لم يتم تعيينه بعد" موضحا أن "عملية تعيين السفير هي عملية طويلة، لذلك يجب تعيين الحكومة القائمة أولا ثم تعيين السفير".

وأضاف أن "هناك الكثير من القواسم المشتركة بين إيران ودول المنطقة من حيث التاريخ والحضارة والثقافة والدين والعرق والمصالح المشتركة في المجالين الإقليمي والدولي"، موضحا: "بالطبع أي حكومة في إيران مهتمة بتنمية الصداقة بين البلدين".

وفي هذا الصدد، أعلن مجتبى ديميرجي لو مساعد الوزير والمدير العام لأوراسيا بوزارة الخارجية، عن إعادة افتتاح سفارة جمهورية أذربيجان في طهران قريبا.

وأعلن أنه "سيتم إعادة فتح سفارة جمهورية أذربيجان في إيران في الأيام المقبلة وسيبدأ سفير هذا البلد أنشطته"، مضيفا: "نتوقع أن يحدث ذلك في غضون الـ 15 إلى 20 يوما القادمة".


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