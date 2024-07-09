مدير استثمارات التعليم بالصندوق السيادي: الأسرة المصرية تصرف نحو 50 مليار جنيه سنويا على تعليم أبنائهم

• إيهاب رزق: 38% من هذا المبلغ يصرف على الدروس الخصوصية

قال إيهاب رزق المدير التنفيذي لاستثمارات التعليم والزراعة والصناعات الغذائية بصندوق مصر السيادي، إن الأسرة المصرية تصرف نحو 50 مليار جنيه سنويا على تعليم أبنائهم، و38% من هذا المبلغ يصرف على الدروس الخصوصية.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال فعاليات القمة السنوية الثالثة للاستثمار في التعليم، والذي تنظمه الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر برئاسة أيمن سليمان.

وأوضح رزق، أن الدولة تصرف نحو 600 مليار جنيه على التعليم سنويا، ونحاول خلق شراكات مع القطاع الخاص عن طريق طرح منتجات تعليمية مختلفة.

تناقش القمة السنوية الثالثة للاستثمار في التعليم، محفزات الاستثمار في التعليم وسط تحديات التضخم والفائدة، وذلك في ضوء ارتفاع الإنفاق الحكومي على ملفي الصحة والتعليم إلى 304.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2023/2024، منها 179.6 مليار جنيه على ملف التعليم بزيادة 28.4 مليار جنيه بنسبة نمو 18.8%، وفقاً للتقرير المالي الشهري لوزارة المالية.