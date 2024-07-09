كريم عماد يكشف حقيقة انتقاله لنادي الزمالك

كشف كريم عماد، حارس مرمى فريق حرس الحدود حقيقة الأنباء التي تتردد في الفترة الحالية حول اقترابه من الانتقال لصفوف نادي الزمالك.

وقال كريم عماد في تصريحات لبرنامج «الريمونتادا» على قناة «المحور»: "أنا ضمن 15 لاعبًا انتهوا عقودهم مع نادي حرس الحدود، والاستمرار مع الفريق في الموسم القادم نسبته 50% فقط".

وأضاف: "لم أوقع عقود انتقالي للزمالك حتى الآن كما يتردد، هناك فقط مفاوضات في الفترة الحالية، وهناك اتصالات مع مسئولين في النادي الذين تواصلوا مع وكيل أعمالي".

وتابع: "هناك مفاوضات أيضًا من أندية أخرى، لكنني كنت أغلق باب التواصل في الفترة الماضية من أجل التركيز مع فريق حرس الحدود على التأهل للدوري الممتاز".

وأكمل: "في الفترة الحالية أدرس العروض المقدمة لي، بعدما حصلت على فترة راحة، إثر ضمان التأهل للدوري الممتاز، ونسبة استمراري مع حرس الحدود تتجاوز 50%، حيث أن هناك مفاوضات مع مسئولي النادي أيضًا".

وأتم كريم عماد تصريحاته قائلًا: "على حرس الحدود التجهيز للموسم القادم بإعادة فتح القيد، لكن لا يمكن أن أنصحهم بالتعاقد مع لاعبين معينين، إلا أن على مسئولي الفريق أن يعلموا جيدًا حجم المنافسة في الدوري الممتاز، كي نتفادى الهبوط مُجددًا".