الونش يكشف سبب تجدد إصابته بالصليبي

اعترف محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك، باستعجاله العودة للملاعب مما تسبب في تجدد إصابته بالرباط الصليبي، مشددًا على أنه كان يسعى للمشاركة مع المنتخب الوطني المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة «كوت ديفوار 2023» والتي أقيمت مطلع العام الحالي.

محمود الونش غاب عن الزمالك من 13 مايو 2025 وحتى 8 يناير من العام الحالي 2024؛ بسبب الإصابة بالرباط الصليبي، ثم عاد ولعب شهرًا واحدًا، وتجددت إصابته في السادس من فبراير.

وقال محمود حمدي الونش في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «إم بي سي مصر 2»: «بعد الجراحة الأولى أجريت العلاج الطبيعي في دبي وقطر، والجراح حدد لي 8 أشهر قبل العودة، ولكني عدت بعد 6 أشهر فقط ولم يطالبني أحد بالهدوء».

وكشف: «روي فيتوريا مدرب المنتخب السابق قال لي إني إذا لعبت مباراتين أو 3 قبل أمم إفريقيا سأتواجد معه، ولذلك أردت العودة ولكن لم أتمكن من ذلك».

وأضاف: «ثم لعبت البطولة الودية في الإمارات ومن هنا حدثت المشكلة، حيث لعبت مباريات كثيرة في وقت قليل واعتبرت أني داخل الفريق ونسيت أني كنت مصابا من الأصل».

وتابع: «تعرضت لضربة في مباراة اتحاد جدة ولم أكن أشعر أنها أسفرت عن إصابة في الرباط الصليبي، وبالفعل عدت للمباراة ولعبت آخر دقيقتين قبل نهاية الشوط الأول، وتم استبدالي احترازيا بين الشوطين».

وأوضح: «مع وصول جوميز كمدرب جديد وفي مراني الأول مع الصفقات الجديدة، في كرة مشتركة في التدريبات سمعت الصوت في ركبتي فجلست في مكاني».

واسترسل: «عدت للجراح فصرخ وذكرني بأنه حدد مدة معينة كان يجب الالتزام بها ليأخذ الوتر وقته حتى يؤدي وظائفه مرة أخرى».

وأتم: «مر الكثير من عملية التأهيل ولم يبقَ سوى القليل.. أتمنى اللحاق بمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، والسوبر سيكون له شكل مختلف خاصةً بعد خسارتنا في نهائي الكأس من الأهلي، ومباراة القمة من أهم مباريات الموسم ولكنها مثل أي مواجهة بالنسبة للاعب كبير».