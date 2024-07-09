انتشال جثة طفل من تحت أنقاض مبنى دمره هجوم صاروخي روسي على كييف

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تم انتشال جثة صبي من تحت أنقاض مبنى سكني في كييف دمره هجوم صاروخي روسي، حسبما ذكرت إدارة الدفاع المدني في المدينة اليوم الثلاثاء.

ولقي 27 شخصا على الأقل حتفهم، بينهم أربعة أطفال، وأصيب 11، جراء هجمات جوية روسية مدمرة على كييف أمس الاثنين.

كما سقط المزيد من الضحايا في منطقة دنيبروبتروفسك في الجنوب.

وأعلنت أوكرانيا مقتل 37 شخصا، على الأقل، وإصابة 170 آخرين بجروح في الهجمات الأخيرة.

وأعلن الحداد اليوم الثلاثاء، بعد أن أصاب صاروخ أحد أهم مستشفيات الأطفال في أوكرانيا بالعاصمة كييف.

ولا يزال المئات من عمال الإنقاذ والمتطوعين يبحثون عن لمحاصرين تحت الأنقاض.