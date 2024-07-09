رئيس البورصة: ما يهمني زيادة عدد العملاء وليس هبوط أو صعود أسعار التداول

قال أحمد الشيخ رئيس البورصة، إن ما يهمه بالأساس زيادة عدد العملاء وكمية التداول وليس هبوط أو صعود أسعار التداول.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت، مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، أن البورصة تكون في طريق جيد إذا كان المتوسط اليومي لعدد العملاء يُسجل زيادة وكذلك بالنسبة لحجم التداول.

وأشار إلى أنّ البورصة لتوسيع قاعدة المتعاملين وضم عدد أكبر من العملاء بشكل مستمر، موضحا أن انخفاض متوسط أعمار العملاء يعني تحقيق البورصة نجاحا.

وشدد على أن تنوع العملاء هو أحد المؤشرات المهمة التي يُنظر إليها، لافتا إلى أنه يتم التركيز دائما على عدد العملاء غير المصريين ونسبتهم في عملية التداول.

ونوه بأن الدولة اتخذت خطوات متقدمة ساهمت في إنهاء إحجام المتداولين غير المصريين عن الإقبال على البورصة، مستشهدا بأن البورصة كانت مهددة بالخروج من المؤشرات الدولية لكن الرؤية اختلفت في هذه الآونة.