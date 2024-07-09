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ساني يشكر جمهور ألمانيا بعد توديع اليورو

وكالات
نشر في: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 6:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 6:13 ص

وجه ليروي ساني، لاعب المنتخب الألماني، الشكر إلى الجماهير الألمانية على الدعم الذي قدموه خلال بطولة أمم أوروبا «يورو2024» والتي ودعها المنتخب الألماني من دور الثمانية بعد هزيمته أمام نظيره الإسباني.

وشارك ساني أساسيًا في مباراة ربع النهائى ضد إسبانيا قبل أن يتم استبداله بين الشوطين، في المباراة التي خسرتها ألمانيا 2-1، وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

وكتب ساني عبر حسابه الشخصي:«لا يمكن وصف ما صنعتموه من أجواء والطاقة التى قدمتموها لنا».

وأضاف:« حتى وإن لم نتمكن من تحقيق حلمنا المشترك للأسف، فإنني فخور بالطريقة التي اتحدنا بها كفريق وكبلد من أجل السعي وراء تحقيق هدف واحد.. شكرًا لدعمكم».

وأتم:«إنه لأمر مؤلم بشكل لا يمكن وصفه أن تكون قريبًا جدًا من تحقيق الهدف ثم تفشل».


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