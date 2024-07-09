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وزير الصحة الكويتي يصدر قرارا بخفض أسعار أكثر من 200 دواء

وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي
وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي
وكالات
نشر في: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 1:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 1:30 م

أصدر وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي، قرارا يقضي باعتماد لائحة خفض أسعار 209 أدوية ومستحضرات صيدلانية في القطاع الصحي الأهلي، في إطار المراجعة الدورية لأسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، قالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن القرار يتضمن تخفيض أسعار أدوية علاج الضغط والسكر، ومضادات حيوية، وأدوية خفض الكوليسترول، ومسيلات الدم، ومضادات التشنجات، وغيرها من الأدوية الحيوية، استنادا إلى تقرير لجنة تسعير الأدوية.

وأضافت أن «اللجنة أجرت مراجعة شاملة لأسعار الأدوية؛ لضمان تحقيق توازن بين توفير الأدوية بأسعار معقولة وبين دعم الصناعة الدوائية الوطنية، حيث تجاوز نسبة خفض السعر لبعضها 60 في المئة مقارنة مع السعر السابق، بهدف تخفيف العبء المالي على المراجعين، وضمان حصولهم على الأدوية الضرورية بأسعار مناسبة».

وأوضحت أنه من المقرر أن يبدأ العمل بهذا القرار بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مما يتيح للقطاع الصحي الأهلي فترة كافية للاستعداد وتنفيذ التخفيضات المطلوبة كما ينص القرار على إضافة الأدوية والمستحضرات الواردة في اللائحة المرفقة به إلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2023 لضمان شمولية وتكامل الجهود المبذولة في هذا الصدد.

وذكرت أن «لجنة تسعير الأدوية تؤدي دورا محوريا في مراجعة وتحديث الأسعار دوريا، انعكاسا لالتزام وزارة الصحة المستمر بتحسين نظام الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المواطنين من الأدوية بأسعار معقولة وتقليل التكاليف الطبية على المراجعين».


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