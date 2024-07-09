رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة: البرنامج مبشر وطموح وسينقل مصر لمكانة آخرى

أشاد المستشار أحمد سعد الدين، رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة ووكيل أول مجلس النواب، ببرنامج الحكومة الجديدة، واصفا إياه بـ «الجيد» و«الطموح للغاية» و«المبشر».

وقال خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، إن البرنامج جاء لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، معربا عن أمله بأن تنجح الحكومة في تحقيقه.

وتابع: «لو استطاعت الحكومة تحقيق البرنامج سينقلنا إلى مكان ثان آخر»، لافتا أن اللجنة تضم جميع رؤساء اللجان النوعية في البرلمان، إلى جانب رؤساء الهيئات البرلمانية وعدد من النواب المستقلين والمعارضين.

وأوضح أن اللجنة ستبدأ عملها يوم الأربعاء المقبل، وستعقد اجتماعين يوميا لمناقشة تفاصيل البرنامج مع الوزراء المختصين، مشيرا إلى أن «الجدول الزمني للتنفيذ» يمثل أحد أهم نقاط تركيز اللجنة خلال مناقشاتها مع الوزراء.

وذكر أن اللجنة أمام مهلة أقصاها 10 أيام للانتهاء من دراسة البرنامج وإعداد تقرير بشأنه، على أن يتم عرضه على الجلسة العامة يوم 21 يوليو الجاري، لافتا إلى انعقاد اللجنة خلال أيام العطلات الرسمية للانتهاء من مناقشته.