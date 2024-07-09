سي إن إن: إصابة مواطن أمريكي بصواريخ حزب الله شمالي إسرائيل

أكدت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إصابة مواطن أمريكي بصواريخ أطلقها "حزب الله" من جنوب لبنان إلى الجليل شمالي إسرائيل أمس الأحد.



وقالت السفارة الأمريكية لشبكة "CNN" في بيان: "تلقت السفارة معلومات بشأن إصابة مواطن أمريكي عادي. نحن نجمع معلومات إضافية ويمكننا تأكيد أن الشخص لا يعمل لصالح الحكومة الأمريكية. ومع ذلك، نظرا لمخاوف الخصوصية، ليس لدينا المزيد لمشاركته".

هذا وأوضح مركز الجليل الطبي أن حالة المواطن الأمريكي الذي أُصيب "تتدهور"، لافتا إلى أن الرجل (31 عاما) أُصيب بشظايا في الجزء العلوي من جسده، وتم إدخاله إلى غرفة العمليات، مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

وتابع المركز: "تم إدخاله إلى غرفة الصدمات، حيث اضطرت الفرق الطبية إلى تخديره ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، وسيتم نقله إلى وحدة العناية المركزة العامة في وقت لاحق"، مشيرا إلى أن الاثنين الآخرين اللذين أُصيبا، وهما جندي ومدني، تم نقلهما إلى المستشفى في قسم الجراحة.

وأمس الأحد، أفادت وسائل عبرية بإصابة 3 أشخاص نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان على مبنى في الجليل الغربي.

كما أعلن "حزب الله" في ذات اليوم، تنفيذه 9 عمليات نوعية ضد الجيش الإسرائيلي، مؤكدا إيقاع قتلى وجرحى في صفوف الجنود.

ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، وسط مخاوف دولية من اتساعه وتحوله إلى حرب شاملة.

من جهته، يؤكد "حزب الله" جهوزيته لكافة الاحتمالات، مشيرا إلى أنه ينفذ عملياته ضد الجيش الإسرائيلي "دعما لغزة ولخلق جبهة مساندة لها".

ويشدد "الحزب" في نفس الوقت، على أن هذه العمليات ستتوقف، مباشرة مع "توقف العدوان على غزة".

في حين أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال إنه "إذا تمت صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع "حماس"، فذلك لا يلزم تل أبيب بالتهدئة في الشمال، إلا إذا توصل "حزب الله" لاتفاق معهم".