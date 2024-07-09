 ارتفاع حصيلة قتلى انهيار أرضي في منجم ذهب بإندونيسيا إلى 12 شخصا - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة قتلى انهيار أرضي في منجم ذهب بإندونيسيا إلى 12 شخصا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 8:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 8:24 ص

ارتفع عدد قتلى انهيار أرضي في منجم ذهب غير مرخص في جزيرة سولاويسي الإندونيسية إلى 12 قتيلا، ولا يزال العشرات في عداد المفقودين، حسبما ذكر مسؤول في عمليات البحث والإنقاذ اليوم الثلاثاء.

وقع الانهيار الأرضي في وقت متأخر من يوم السبت في قرية تولابولو تيمور في مقاطعة جورونتالو، حيث كان العشرات من عمال المناجم يعملون في منجم ذهب صغير غير مرخص. وهذه المناجم شائعة في إندونيسيا ، حيث غالبا ما تلجأ المجتمعات الفقيرة إلى ممارسات خطيرة وغير منظمة لاستخراج المعادن الثمينة.

وقال هيريانتو، رئيس وكالة جورونتالو للبحث والإنقاذ، إن 104 أشخاص تضرروا من الانهيار الأرضي. وأضاف أنه تم إنقاذ 44 شخصا وظل 48 في عداد المفقودين.

وأضاف هيريانتو: "الظروف الجوية والتضاريس هي العقبات الرئيسية التي يواجهها فريق البحث والإنقاذ المشترك".

وجرى تعليق البحث عن المفقودين مؤقتا مساء الاثنين بسبب الأمطار الغزيرة لكن الجهود استؤنفت صباح اليوم الثلاثاء.

وهذا الحادث هو الأحدث في سلسلة من الحوادث المميتة في مناجم غير مرخصة في إندونيسيا، حيث يؤدي التراخي في اللوائح والتطبيق في كثير من الأحيان إلى ظروف عمل غير آمنة.


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