تراجع ملحوظ لأسعار النفط في مستهل تعاملات الأسبوع

استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين، بانخفاض ملموس مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية في حين قلص الإعصار بيريل، الذي أدى إلى توقف بعض منشآت تصدير النفط بالقرب من مدينة هوستون الأمريكية، تراجع الأسعار.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 83ر0 دولار أي بنحو 1% إلى 33ر82 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل. وتراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 95ر0 دولارأي بنحو 1ر1% إلى 59ر85 دولار للبرميل.

يأتي ذلك في حين تحدثت تقارير إعلامية أن حركة حماس الفلسطينية قدمت موافقة مبدئية على مقترح مدعوم أمريكيا لوقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من تسعة شهور، مما ساعد في تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

في الوقت نفسه قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار بيريل، المصنف على أنه إعصار من الفئة الأولى، وصل إلى اليابسة بالقرب من ماتاجوردا بولاية تكساس الأمريكية. وأدى الإعصار إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية على ساحل تكساس اليوم، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليوني منزل وشركة وإغراق الشوارع بالمياه.