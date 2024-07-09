إخلاء عبارة متجهة من فالنسيا إلى مايوركا إثر اندلاع حريق في المحرك

اشتعلت النيران في عبارة كانت متجهة من مدينة فالنسيا الساحلية الإسبانية إلى جزيرة مايوركا، مما تسبب في احتجاز نحو 350 راكبا في البحر لمدة 24 ساعة تقريبا في انتظار أن تنقذهم سفينة بديلة، ولم يصب أي شخص في الحريق.

وأبحرت العبارة "تاناسيا" ،التي تحمل سيارات من فالنسيا مساء أمس الأحد وكان من المقرر أن تصل إلى مايوركا صباح اليوم الاثنين، غير أن حريقا اندلع في غرفة المحرك في منتصف الرحلة تقريبا، حسبما قالت شركة الشحن الإيطالية "جي ان في" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين.

واضطرت العبارة إلى التوقف وتمت مكافحة الحريق في البداية باستخدام الموارد الموجودة على متنها، إلا أنه لم يكن من الممكن إخماد النيران، وبعد ظهر اليوم الاثنين، أمر قبطان السفينة أخيرا بإخلاءها.

وأوضحت شركة الشحن أنه تم نقل رجال إطفاء محترفين بواسطة مروحية.

وقامت خدمة الإنقاذ البحرى الإسباني بنقل الركاب وبعض أفراد الطاقم، الذين اضطروا إلى ارتداء سترات النجاة، إلى سفينتين قريبتين بواسطة قوارب أصغر.