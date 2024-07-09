إضراب عمال أكبر ميناء في ألمانيا لمدة يومين بسبب الأجور

قالت نقابة فيردي العمالية في برلين يوم الاثنين إنه من المقرر أن يضرب العمال في أكبر ميناء في ألمانيا في هامبورج عن العمل لمدة يومين بعد أن دعت النقابة إلى هذا الإجراء لزيادة الضغط في مفاوضات الأجور الجارية.

وذكرت فيردي أنه من المقرر أن يبدأ الإضراب صباح اليوم الثلاثاء، حيث يتم استدعاء العمال إلى الاعتصام أمام أرباب العمل داخل الميناء.

ومن المقرر تنظيم مظاهرة أكبر في جميع أنحاء المدينة يوم الأربعاء، وفقا للنقابة.

كانت فيردي تتفاوض مع أرباب العمل حول زيادة الأجور بالساعة بالإضافة إلى زيادة مقابلة في بدلات المناوبة ، من بين أمور أخرى. وتطالب النقابة بمبلغ إضافي قدره 3 يورو (2ر3 دولار) في الساعة، تدفع بأثر رجعي اعتبارا من أول يونيو.

وقالت مارين أولبريتش كبيرة مفاوضي فيردي: "كنا ولا نزال متباعدين إلى حد كبير في الجولة الثالثة من المفاوضات" واصفة العرض الذي قدمه أرباب العمل بأنه غير مقبول.

وأوضحت أن ارتفاع التضخم الذي شوهد في العامين الماضيين قد أضر بشدة بالفئات ذات الدخل المنخفض بشكل خاص.

ومن المقرر عقد جولة رابعة من المفاوضات بين النقابة والرابطة المركزية لشركات الموانئ البحرية الألمانية في الفترة من 11 إلى 12 يوليو الجاري.

ويأتي الإجراء الأخير بعد أن أضرب العمال في العديد من الموانئ البحرية في شمال ألمانيا الشهر الماضي لزيادة الضغط على أصحاب العمل مع دخولهم الجولة الثالثة من المحادثات بشأن الأجور.