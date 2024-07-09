الأمم المتحدة: إسرائيل استهدفت مناطق أمرت السكان بالنزوح إليها مؤخرا

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدفت نفس المناطق التي أمرت السكان بالانتقال إليها في غزة خلال اليومين الماضيين.

وجاء في بيان للمكتب الأممي، أنه في 7 يوليو، أمرت إسرائيل مدنيين في وسط مدينة غزة بما فيها التفاح والدرج، للرحيل إلى غرب مدينة غزة، واستهدفت نفس المناطق التي أمرت السكان بالإجلاء إليها.

وذكر المكتب في بيانه أنه "في صباح 7 يوليو أصدرت القوات الإسرائيلية بياناً تؤكد فيه أنها استهدفت مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الواقع غرب مدينة غزة، وهي المنطقة التي طُلب من السكان الانتقال إليها مرة أخرى".

وأضاف: "لم يتبق للفلسطينيين مكان آخر للجوء إليه"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وعبر المكتب عن "قلقه العميق" إزاء التدهور السريع للنظام المدني في جميع أنحاء قطاع غزة، مما يؤثر بالسلب على حماية الفلسطينيين في غزة وأكد على دعوته لوقف فوري لإطلاق النار