العثور على 7 جثث لمهاجرين قبالة السواحل التركية المطلة على بحر إيجه

أعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، العثور على ما لا يقل عن سبع جثث لمهاجرين قبالة الساحل التركى المطل على بحر إيجه .

وقال وزير الداخلية التركى علي يرليكايا على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه تم إنقاذ 19 شخصا قبالة مدينة إزمير بينما يجري البحث عن شخص مفقود.

وفي وقت سابق، قام خفر السواحل اليوناني بدفع قارب نجاة يحمل المهاجرين للعودة باتجاه المياه التركية، حسبما زعم خفر السواحل التركي نقلاً عن بعض المهاجرين الذين تم إنقاذهم.

وذكر خفر السواحل التركى على موقعه الإلكتروني، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أنه تلقى تقارير عن وجود مهاجرين على جزيرة تركية صغيرة قبالة الساحل بالقرب من إزمير.

وأنقذ صياد شخصا من البحر، واشتبه في وجود آخرين في المياه. وأضاف خفر السواحل أن أفراده أنقذوا 18 آخرين من الجزيرة بينما لا يزال مصير شخص واحد غير معروف .