 تراجع سهم هيونداي موتور بعد إقامة دعوى قضائية ضد الشركة في أمريكا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تراجع سهم هيونداي موتور بعد إقامة دعوى قضائية ضد الشركة في أمريكا

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 11:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 11:27 ص

تراجع سعر سهم شركة هيونداي موتور، اليوم الثلاثاء، بنسبة 7ر3% ، وذلك بعد إقامة دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، لإعلانها بيانات غير صحيحة عن مبيعات السيارات الكهربائية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن يم أون يونج، المحلل الاقتصادي بشركة سامسونج للأوراق المالية، قوله اليوم الثلاثاء، إن الدعوى التي أقامها وكلاء جاءت بدافع "الانتقام" على ما يبدو، بيد أنها لن تؤثر على أساسيات الشركة.

وقالت بلومبرج إن يونج أوضح أن من الأرجح ألا تكون هناك مفاجأت في نتائج الربع الثاني من العام الجاري ، حيث من المتوقع تحقيق ارتفاع في سعر أسهم الشركة.


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