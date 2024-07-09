السلطات الموريتانية تعلن الإفراج عن جميع المعتقلين خلال أحداث الشغب الأخيرة بالبلاد

أعلنت السلطات الموريتانية مساء اليوم الاثنين الإفراج عن جميع المواطنين الذين تم توقيفهم إثر مشاركتهم في أحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها البلاد.

ولم يشر بيان وزارة الداخلية الموريتانية الذي نشرته على حسابها الرسمي في فيسبوك إلى طبيعة الاحداث.

واعتقلت السلطات الأمنية ،حسب المرشح الرئاسي المعارض بيرام الداه اعبيد الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية ، 1500 متظاهر خلال احتجاجات أنصار المعارضة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في التاسع والعشرين من يونيو الماضي وقتل فيها أربعة أشخاص في مدينة كيهيدي جنوب البلاد.

وأضافت وزارة الداخلية أنه " حفاظا على مناخ التهدئة والصفح، تم إطلاق سراح جميع المواطنين الذين تم توقيفهم إثر مشاركتهم في أحداث الشغب التي عرفتها بعض مناطق البلاد مؤخرا، بينما تم التحفظ على الأجانب الذين شاركوا في هذه الأحداث، في انتظار استكمال المساطر القانونية المعمول بها".

وانتقد المعارض بيرام الداه اعبيد الذي لا زال يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية استهداف السلطات لانصاره اثناء احتجاجاتهم السلميّة حسب قوله بالقتل والتنكيل وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي.

وذكرت وزارة الداخلية في هذا السياق، "جميع المواطنين والمقيمين، أن السلطات العمومية ستظل حريصة كل الحرص على ضمان استتباب الأمن والسكينة العامين، مع توفير ما يكفله القانون من حقوق و حريات فردية و جماعية، في ظل دولة القانون و المؤسسات".