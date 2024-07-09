إصابة شخصين على الأقل في سباق الثيران في بامبلونا

أصيب شخصان على الأقل خلال ثالث أيام سباق الثيران في بامبلونا ضمن مهرجان سان فيرمين التقليدي.

وقال المعلقون لشبكة "ار تي في إي" التلفزيونية إن هذا يعني عددا أقل من المصابين مقارنة بالسباقات السابقة، عندما كان يتم نقل خمسة إلى ستة مشاركين إلى المستشفى.

ويقوم مئات الأشخاص بمطاردة ستة ثيران ضخمة، يصل وزن بعضها إلى أكثر من 600 كيلوجرام، عبر أزقة بامبلونا الضيقة وصولا إلى إحدى الساحات حتى يوم الأحد المقبل، وذلك كجزء من المهرجان السنوي، الذي يعود تاريخه إلى القرن الـ16.

ويتم حشد الثيران في حلبة مصارعة الثيران في بامبلونا، حيث يقوم مصارعو الثيران بقتلهم بعد ذلك أثناء مصارعتهم.

ويتعرض عشرات العدائين، معظمهم من الشباب، لإصابات في كل عام أثناء السباق على طول المضمار الذي يبلغ طوله 875 مترا. وقد وقعت 16 حالة وفاة منذ عام 1924، آخرها كان في عام 2009.

ويصف نشطاء حقوق الحيوانات سباقات الثيران بـ "القسوة التي تعود للقرون الوسطى"، ويقولون إنه يجب وقفها فورا. وقال النشطاء إن سباق الثيران لا يتعد كونه يهدف لإثارة ذعر الحيوانات التي تحاول الهروب من الحشود .".

وعلى الرغم من ذلك، مازال المهرجان يجتذب الآلاف من الزوار من جميع أنحاء العالم.