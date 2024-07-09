مقتل 4 مدنيين وإصابة 20 في مقاطعة بيلجورود جراء قصف أوكراني

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أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، مقتل 4 مدنيين وإصابة 20 آخرين جراء قصف أوكراني استهدف المقاطعة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال جلادكوف عبر تطبيق تليجرام: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تعرضت مقاطعة بيلجورود لهجمات متكررة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف جلادكوف: "كانت الساعات الـ 24 الماضية صعبة وصعبة للغاية بالنسبة لمقاطعة بيلجورود. لقي أربعة مدنيين حتفهم، وأصيب 20 شخصا، ولا يزال 17 شخصا في مؤسسات الرعاية الصحية، اثنان منهم بحالة خطيرة. جميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة".

وأشار جلادكوف إلى تضرر 160 شقة و60 منزلا خاصا ونحو 140 سيارة نتيجة الهجمات.

وتابع: "سنحاول بدء جميع أعمال الترميم في أسرع وقت ممكن".