وزير الري يشارك فى احتفالية اجتماع شركاء التنمية للتحضير لأسبوع القاهرة السابع للمياه

وزير الري: أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة كبيرة وهامة للحوار بين مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والمتخصصين من كافة دول العالم

قال الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، إن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة كبيرة وهامة للحوار بين مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والمتخصصين من كل دول العالم، مشيرا إلى التطور الكبير فى إعداد المشاركين بالإسبوع منذ عام ٢٠١٨ وحتى العام الماضى خاصة من الدول الإفريقية، فى الوقت الذى نتوقع فيه المزيد من المشاركات فى العام الحالى خاصة مع تزامن عقد أسبوع القاهرة السابع للمياه مع أسبوع المياه الأفريقي التاسع والذى من المتوقع أن يشهد مشاركة كثيفة من الأشقاء الأفارقة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والري فى احتفالية "اجتماع شركاء التنمية والتحضير لأسبوع القاهرة السابع للمياه".

ولفت سويلم، إلى أهمية أسبوع القاهرة الخامس للمياه الذى عقد فى شهر أكتوبر ٢٠٢٢ والذى كان بمثابة حدث تحضيري لمؤتمر المناخ COP27، وما نتج عن هذا المؤتمر الهام من مكاسب ضخمة أهمها رفع مكانة المياه وعلاقتها بالمناخ على المستوى العالمى ووضع كلمة المياه لخمس مرات فى القرار الجامع للمؤتمر.

وأوضح أنه كان حدث تحضيرى هام لإعداد رؤية موحدة للدول لعرضها خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى عقد فى شهر مارس ٢٠٢٣ وقادت فيه مصر واليابان الحوار التفاعلي الثالث للمياه، هذه القيادة التى أشارت لمكانة مصر الإقليمية البارزة كصوت يعبر عن القارة الإفريقية والدول العربية ودول البحر المتوسط، كما واصلت مصر قيادة هذا الحوار التفاعلي خلال فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه والذى عقد فى بالى فى شهر مايو ٢٠٢٤.

وأضاف وزير الري: "سنعمل خلال أسبوع القاهرة السابع للمياه فى أكتوبر المقبل على الاستمرار فى إعلاء مكانة المياه وعلاقتها بالمناخ وزيادة قدرة الدول على الصمود فى وجه التغيرات المناخية، وسنبحث مع الشركاء خلال الفترة القادمة إضافة محاور جديدة لأسبوع القاهرة طبقا لرؤية ومتطلبات الدول المختلفة".

وأوضح أن توقيع اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى سيكون أداة هامة للوصول لحلول خلاقة تتعامل مع تحديات المياه بدول جنوب المتوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا أهمية زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبحث عن حلول خلاقة.

ووجه وزير الري، الشكر لكرستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى السابق والدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا (الفاو)، وجميع الحضور.

كما توجه الدكتور سويلم بالتحية لشركاء التنمية وخاصة الاتحاد الأوروبي على كل أشكال التعاون المشترك مع وزارة الموارد المائية والري فى العديد من المجالات والفعاليات الدولية وعلى رأسها أسبوع القاهرة للمياه.

الجدير بالذكر أن مصر ستستضيف في الفترة من ١٣ - ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه تحت عنوان "المياه والمناخ : بناء مجتمعات قادرة على الصمود" تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسيتضمن الأسبوع مجموعة متنوعة من الأنشطة تتضمن الجلسات العامة والجلسات الفنية وورش العمل والموائد المستديرة والمعرض.